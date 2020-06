Danneggiati i negozi della Fifth Avenue a Ney York

Vetrine distrutte e saccheggi a New York nella nottata italiana, prima del coprifuoco delle 23.00 imposto in città.

Nel mirino dei manifestanti finisce la prestigiosa Fifth Avenue: dopo l'attacco a Macy's i manifestanti puntano sulla via che rappresenta la mecca dello shopping e infrangono le vetrine di Bergdorf Goodman, il grande magazzino di lusso che è una vera e propria istituzione sulla Quinta Strada. Poi tocca al negozio di Microsoft e infine alla libreria Barnes & Noble. Alta tensione anche nel Bronx, dove un agente della polizia è stato travolto da un'auto. Il poliziotto è in condizioni stabili.

Le violenze hanno spinto il sindaco Bill de Blasio ad annunciare il coprifuoco anche per questa sera e ad anticiparlo alle ore 20.00 locali.

