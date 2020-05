Il governatore del Minnesota, Tim Walz ha ha chiesto scusa per l'arresto della troupe della Cnn che stava coprendo gli eventi di Minneapolis (foto d'archivio)

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto scusa per l'arresto della troupe della Cnn che stava coprendo gli eventi di Minneapolis. "Non sarebbe mai dovuto accadere", ha detto, "è un fatto imperdonabile".

"Pochi minuti dopo che sono venuto a sapere quanto era successo - ha detto Walz - ho chiamato il presidente della Cnn Jeffrey Adam Zucker. Non c'è alcuna ragione per cui questo sia successo, è inaccettabile", ha aggiunto, affermando che le sue parole vogliono essere delle "pubbliche scuse" per l'accaduto.

È il weekend più difficile della nostra storia, il mondo ci guarda": ha detto Walz, dopo la terza notte di disordini a Minneapolis. "Dobbiamo ripristinare l'ordine e fare giustizia", ha sottolineato. "Chi chiede giustizia deve essere ascoltato, ma la mia prima responsabilità è quella di garantire la sicurezza di tutti", ha aggiunto.

