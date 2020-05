Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Los Angeles. Lo rende noto la Cnn.

In precedenza, il coprifuoco era stato annunciato in diverse città della California, tra cui San Francisco dove la Guardia Nazionale era stata messa in allerta per rispondere ai disordini.

Non accenna a placarsi l'ondata di violenze scatenata un po' ovunque negli Stati Uniti dalla morte per la morte dell'afroamericano George Floyd, ucciso da un agente di polizia.

Cortei e manifestazioni, spesso accompagnati da scontri e vandalismi, si sono svolti da New York a Washington Dc, da Los Angeles ad Atlanta, da Boston a Chicago, da Seattle a Columbus. Una decina di stati hanno mobilitato la guardia nazionale, coprifuoco in 25 città.

Tafferugli intorno alla Casa Bianca dove è stata aggredita una troupe della Fox News. Dall'inizio delle proteste sono state arrestate circa 1.400 persone. Il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, commenta: "Giusta la protesta, non la violenza".

