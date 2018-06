Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 18.05 22 giugno 2018 - 18:05

Il garante federale della protezione dei dati ha inoltrato una denuncia presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) per l'offerta "Helsana+", che giudica illegale. Questa possibilità era già stata evocata lo scorso aprile.

Secondo Mister Dati sono due gli aspetti inaccettabili: da un lato le modalità con cui l'assicuratore ottiene il consenso dei clienti non è conforme al diritto; dall'altro i bonus associati all'offerta, convertiti in contanti, corrispondono a uno sconto sul premio di base, in contrasto con la LAMal. L'assicuratore Helsana aveva già reso noto di non condividere questa interpretazione giuridica.

"Helsana+, l'app per i punti Plus nella vostra vita", proposta dallo scorso settembre, intende incoraggiare gli assicurati a praticare più sport. Consiste nel convertire attività sportive (corsa, nuoto, ciclismo) in punti che, cumulati, danno diritto a ricompense finanziarie, sotto forma sia di pagamenti in contanti sia di sconti presso aziende partner di Helsana.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ritiene prima di tutto che la pratica comporti una violazione della sfera privata. Al momento di registrarsi, gli assicurati acconsentono infatti che venga verificata l'esistenza di una copertura assicurativa di base presso il gruppo Helsana.

