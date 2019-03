Il Sorvegliante dei prezzi, Stefan Meierhans, ha concordato con le FFS un ampio pacchetto di misure a favore della clientela, fra cui accrediti e ribassi per i viaggiatori.

Ai titolari di un abbonamento metà-prezzo verranno accreditati 15 franchi sul loro conto clienti Swisspass il prossimo novembre ed entro maggio riceveranno per posta buoni per un valore pari a 20 franchi per cambi di classe. Coloro che invece sono in possesso di abbonamenti di percorso, modulari e di svago riceveranno buoni per un valore di 100 franchi, indica in una nota odierna "Mister prezzi".

Come già reso noto, i titolari di un abbonamento generale (AG) inoltre non dovranno più pagare una tassa di deposito. Oltre a ciò, nota il Sorvegliante dei prezzi, nell'anno in corso il contingente dei biglietti risparmio sarà aumentato considerevolmente.

In base alle esperienze dello scorso anno, le FFS ripropongono a partire dal 2019 sconti su biglietti risparmio nell'ordine di oltre 100 milioni di franchi, con riduzione dei prezzi dei ticket singoli fino al 70%.

L'ex regia federale ha indicato di aver accordato per il 2019 accrediti e ribassi nell'ordine di oltre 230 milioni di franchi, "ben oltre quanto convenuto con il sorvegliante dei prezzi", sottolineano le FFS.

