"Il Dipartimento del Tesoro ha espresso serie preoccupazioni su Libra", la prospettata valuta digitale di Facebook. Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin.

Il Bitcoin è molto volatile e speculativo: le preoccupazioni delle autorità sulle criptovalute sono un tema di sicurezza nazionale, ha proseguito Mnuchin. Il segretario al Tesoro precisa di aver parlato di Libra, la valuta digitale di Facebook, con il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Facebook ha "molto lavoro da fare per convincere le autorità su Libra", ha detto Mnuchin. Fra i timori c'è la possibilità che le criptovalute vengano usati per scopi non legittimi, come il terrorismo.

