"Noi crediamo in un'autonomia palestinese".

Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele David Friedman in una intervista rilasciata alla Cnn, mentre il genero e il consigliere del presidente degli Usa Donald Trump, Jared Kushner, sta per intraprendere una spola diplomatica per raccogliere sostegni ai piani di pace di Trump. "Noi crediamo in un autogoverno civile palestinese. Noi crediamo - ha precisato - che tale autonomia debba estendersi fino al punto in cui essa interferirebbe con la sicurezza di Israele".

Friedman ha anche sostenuto che in questo contesto, per il momento, il termine "Stato" non sarebbe utile. In futuro i palestinesi potranno avere uno Stato - ha affermato - ma prima dovranno dotarsi di istituzioni efficienti nell'economia, nella giustizia e nella libertà di espressione. Se tali istituzioni non fossero all'altezza della situazione, il futuro Stato palestinese rischierebbe presto di cadere sotto il controllo "di Hamas, degli Hezbollah, dello Stato islamico o di al-Qaida". Rappresenterebbe dunque una "minaccia esistenziale" per i suoi vicini: Israele e Giordania.

