L'ambasciatore americano in Israele David Friedman

Il ministero degli affari esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) sta pensando di aprire un procedimento alla Corte Penale dell'Aja contro l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman.

In un'intervista al New York Times Friedman ha sostenuto che Israele "ha il diritto di annettere alcune parti" della Cisgiordania. "Con quale diritto - ha denunciato il ministero - Friedman pensa che Israele abbia questo diritto? Su quale realtà basa la sua convinzione? Sulla legge internazionale che vieta l'annessione di territori con l'uso della forza o sulla realtà imposta dalle autorità di occupazione?".

Il ministero ha poi spiegato che l'ambasciatore Friedman "ignorante in politica, storia e geografia, e che appartiene allo stato delle colonie, non ha nulla in comune con la logica, la giustizia, la legge".

