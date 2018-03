Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2018 16.19 10 febbraio 2018 - 16:19

Israele è convinto di aver oggi conseguito un "pieno successo operativo" sia per la neutralizzazione del drone iraniano giunto dalla Siria sia per l'aver "messo a tacere" in seguito il fuoco della contraerea siriana.

Lo ha detto un ufficiale dell'aviazione, il colonnello Tomer Bar, citato dal portavoce militare.

"Abbiamo condotto contro i sistemi di difesa siriani l'attacco più vasto dai tempi della Operazione Pace in Galilea", combattuta nell'estate 1982. "Si è trattato - ha precisato - di un attacco allargato, condotto in condizioni complesse".

