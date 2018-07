Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 luglio 2018 17.57 14 luglio 2018 - 17:57

È in corso al Cremlino un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader palestinese Abu Mazen. Lo riportano le agenzie russe. Il bilaterale cade a due giorni dal faccia a faccia tra Putin e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

"So che la situazione nella regione" mediorientale "è difficile - ha detto Putin, citato dall'ufficio stampa del Cremlino - ma la ringrazio di aver approfittato di un'occasione come la coppa del mondo per venire a Mosca".

Abu Mazen da parte sua ha espresso "viva preoccupazione" per il progetto di Israele di creare "nuove colonie" e ha condannato ancora una volta la decisione di Washington di spostare a Gerusalemme l'ambasciata americana.

Neuer Inhalt Horizontal Line