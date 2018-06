Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2018 9.23 24 giugno 2018 - 09:23

In un'intervista al quotidiano palestinese al-Quds, il consigliere del presidente Trump Jared Kushner ha messo in dubbio la capacità del presidente Abu Mazen di raggiungere un accordo di pace con Israele.

"Mi chiedo - ha detto - in che misura egli abbia la capacità o la volontà di muoversi per definire un accordo". Kushner ha rilasciato l'intervista dopo aver illustrato ai dirigenti di vari Paesi del Medio Oriente le grandi linee di un accordo israelo-palestinese che l'amministrazione Trump sta per rendere pubblico.

Nei giorni scorsi Kushner e l'emissario Usa per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, hanno avuto lunghi colloqui a Gerusalemme col premier israeliano Benyamin Netanyahu. Ma non sono stati ricevuti da Abu Mazen che si astiene da ogni contatto con emissari dell'Amministrazione Usa da quando essa ha deciso il trasferimento a Gerusalemme della ambasciata degli Stati Uniti.

"La comunità internazionale - ha detto ancora Kushner - sta diventando frustrata con la leadership palestinese". Il piano di pace americano, ha precisato, è "quasi pronto". "Le dirigenze di entrambi i popoli e la loro gente - ha aggiunto - dovranno determinare quale sia un compromesso accettabile, in cambio di guadagni significativi".

Da parte sua il portavoce di Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina, ha avvertito gli Stati Uniti che non riusciranno ad "aggirare" la leadership dell'Anp che continua a mantenere posizioni ferme riguardo Gerusalemme e lo Stato palestinese. Anche Hamas ha espresso ostilità ai progetti Usa e ha avvertito di essere pronto a pagare ogni prezzo per farli fallire.

