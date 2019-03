Notizie preoccupanti per il premier Benjamin Netanyahu giungono dagli Stati Uniti dove un sondaggio Gallup - citato con grande evidenza da Haaretz - stabilisce che il sostegno degli americani ad Israele tocca quest'anno il 59%, il minimo negli ultimi dieci anni.

Le simpatie per la Autorità nazionale palestinese (ANP) stanno invece crescendo e sono adesso al 21 per cento.

Israele, secondo questo sondaggio, perde terreno sia fra i sostenitori del Partito democratico (il sostegno è calato al 49 al 43%) sia fra i repubblicani, con un calo dall'87 al 76%.

L'amministrazione di Donald Trump continua comunque a vedere in Netanyahu un alleato importante. La settimana scorsa il presidente americano ha pubblicamente lodato la leadership di Netanyahu e secondo la stampa il segretario di Stato Mike Pompeo dovrebbe giungere in visita in Israele poco prima del voto del 9 aprile, in un implicito tentativo di mostrare la solidità dei rapporti fra l'attuale amministrazione ed il leader del Likud.

