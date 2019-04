"Compiti difficili" attendono il nuovo esecutivo dell'Anp, guidato da ieri da Mohammad Shatayeh, il primo dei quali sarà quello di respingere il Piano Trump per il Medio Oriente: lo ha affermato il presidente palestinese Abu Mazen.

Il leader palestinese ha poi ricordato di aver respinto fin dall'inizio il cosiddetto 'Accordo del secolo' "perché esclude Gerusalemme dalla Palestina. Di conseguenza il resto di quel piano non ci interessa. Non ci sarà mai - ha ribadito - uno Stato palestinese senza Gerusalemme, non ci sarà uno Stato separato a Gaza, né ci sarà uno Stato senza Gaza".

Abu Mazen ha aggiunto che una delegazione di al-Fatah si recherà presto al Cairo per esaminare progetti di riconciliazione con Hamas a Gaza.

Oggi intanto il governo di Shatayeh (che sostituisce quello del dimissionario Rami Hamdallah) dovrà tornare a giurare essendo emerso che la formula utilizzata ieri non era corretta.

