L'inviato Onu in Medio Oriente Nickolay Mladenov ha parlato davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (foto d'archivio)

"Impasse totale" del processo di pace tra Israele e Palestina con grave rischio di escalation della violenza. Così l'inviato Onu in Medio Oriente Nickolay Mladenov descrive la situazione in Cisgiordania e a Gaza davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

"L'assenza di orizzonte politico e i continui attacchi terroristici creano un mix esplosivo" che non può risolversi se non "con una leadership in grado di resistere agli estremisti e ai radicalismi", aggiunge.

L'inviato speciale ricorda inoltre che nell'ultimo mese c'è stato l'aumento delle violenze in Cisgiordania e persistenti tensioni intorno a Gaza. Mladenov condanna inoltre gli attacchi contro i civili palestinesi e israeliani, "atti vili e dannosi che servono unicamente a chi vuole innalzare il livello di scontro", ribadisce.

L'inviato denuncia ugualmente l'espansione dei coloni israeliani ricordando che la politica di Israele di distruzione di beni palestinesi non è compatibile con il rispetto del diritto internazionale. Il rappresentante Onu sottolinea dunque come sia necessario invertire urgentemente la traiettoria presa dal conflitto israelo-palestinese.

Neuer Inhalt Horizontal Line