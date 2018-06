Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 10.04 09 giugno 2018 - 10:04

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunirà per una sessione di emergenza sulla situazione a Gaza su richiesta dei paesi arabi e musulmani. A renderlo noto con una lettera è stato il presidente di turno dell'assemblea, Miroslav Lajcak.

La sessione è in programma per mercoledì alle 15 ora locale. Venerdì della scorsa settimana gli Stati Uniti avevano posto il veto ad una risoluzione in Consiglio di Sicurezza messa a punto dal Kuwait in cui si condannava il ricorso "eccessivo, sproporzionato ed indiscriminato alla forza da parte delle forze di sicurezza israeliane contro civili palestinesi".

La risoluzione era stata definita "grossolanamente di parte" dagli Stati Uniti perché non conteneva alcun riferimento ad Hamas.

