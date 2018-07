Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 luglio 2018 22.05 14 luglio 2018 - 22:05

Hamas ed Israele sono tornati oggi in rotta di collisione al termine di una giornata in cui l'aviazione israeliana ha colpito a ripetizione ''obiettivi terroristici'' a Gaza, e dalla Striscia sono stati lanciati oltre cento razzi verso località israeliane.

Ciò ha costretto decine di migliaia di persone a trascorrere la giornata nelle immediate vicinanze di rifugi. A Gaza due adolescenti sono rimasti uccisi in un bombardamento israeliano.

In serata il braccio armato di Hamas ha condizionato la cessazione dei lanci di razzi ad un impegno israeliano di cessare in futuro i raid aerei su Gaza. Il premier Benyamin Netanyahu, da parte sua, ha avvertito che Israele è determinato ad estendere ulteriormente le operazioni militari ''se Hamas non cesserà gli attacchi terroristici''. ''Se non ha appreso la lezione oggi, la apprenderà domani'', ha aggiunto.

Da più parti, affermano i media, si cerca di fare opera di mediazione. Scambi di messaggi sarebbero intercorsi fra Gerusalemme e Gaza grazie ai buoni uffici dell'emissario dell'ONU Nickolay Mladenov e della diplomazia egiziana.

Ma dietro alla fiammata di violenza, si afferma in Israele, c'è in realtà l'Iran che secondo questa tesi sospingerebbe l'ala militare di Hamas ad adottare una linea inflessibile. Ciò per tenere impegnato Israele a sud, mentre in queste settimane l'Iran continua a sostenere lo sforzo militare di Bashar Assad nel sud della Siria a ridosso del Golan.

Chi resta per ora tagliato fuori dagli sviluppi sul terreno è invece il presidente dell'ANP Abu Mazen (Mahmud Abbas) che oggi era a Mosca per un incontro col presidente Vladimir Putin e che domani su suo invito assisterà alla finale dei mondiali di calcio.

La catena di violenze è iniziata ieri quando migliaia di palestinesi si sono lanciati da Gaza verso il confine con Israele cercando di aprire una breccia al valico di Karni. Un ufficiale israeliano è stato ferito dal lancio di un ordigno esplosivo. Negli stessi incidenti un ragazzo palestinese di 15 anni è stato ucciso mentre si arrampicava sui recinti di confine. Oggi un suo compagno è morto in ospedale. L'aviazione israeliana è così entrata in azione colpendo due tunnel militari di Hamas nel nord e nel sud della Striscia.

Ma nelle ultime settimane i gruppi armati palestinesi hanno adottato una nuova tattica in base alla quale mentre gli aerei israeliani sono ancora in volo, dalla Striscia partono già i primi razzi verso Israele. ''Questo è il nuovo deterrente della resistenza'' ha ribadito a Gaza un portavoce di Hamas.

Per decine di migliaia di israeliani è stata una nottata di fuoco. Lungo i 50 chilometri di confine le sirene di allarme sono risuonate in continuazione. Si è così creato un circolo vizioso: l'aviazione ha colpito oggi decine di obiettivi a Gaza, mentre i miliziani hanno lanciato un centinaio di razzi verso Israele.

L'episodio più grave è avvenuto in serata quanto l'aviazione ha colpito presso la piazza Katiba, a Gaza City, un edificio di cinque piani adibito, secondo Israele, ad addestramenti militari. Due ragazzi che giocavano in un campo vicino sono stati colpiti dalle schegge e sono morti sul posto. Altre 25 persone sono rimaste ferite.

