Nella registrazione di un incontro privato con dirigenti ebrei, ottenuta in esclusiva dal Washington Post, il segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo ammette le difficoltà e i limiti del piano di pace americano per il Medio Oriente.

Il progetto è stato ideato dal genero e consigliere del presidente, Jared Kushner, e definito dal tycoon "l'accordo del secolo". "Il piano potrebbe essere respinto", afferma Pompeo nell'audio durante un incontro alla Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche statunitensi. "Non è particolarmente originale, non funziona particolarmente per me, ha due cose buone e nove cattive", osserva.

Il capo della diplomazia Usa sembra riconoscere anche la convinzione comune che il piano sarà a favore di Israele: "Ho capito perché la gente pensa che sarà un accordo che solo a Israele potrebbe piacere. Capisco la percezione di ciò". "La grande questione - conclude - è se abbiamo spazi sufficienti per poter avere una vera conversazione su come portarlo avanti".

Neuer Inhalt Horizontal Line