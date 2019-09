Improvvisa partenza ai vertici della società Mobili Pfister: il presidente della direzione Matthias Baumann ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, ha indicato oggi l'azienda con sede a Suhr (AG) attiva nel settore dell'arredamento.

Fino alla nomina di un successore la funzione di Ceo sarà ricoperta da Ivan Bosin, responsabile delle finanze della F.G. Pfister Holding, prosegue la nota. Il dirigente partente, 46 anni, aveva assunto la guida operativa nel giugno 2015.

"Il Consiglio di amministrazione ringrazia Matthias Baumann per l'instancabile impegno e la dedizione dimostrati negli ultimi quattro anni e coglie l'occasione per augurargli ogni bene per il suo futuro professionale e personale", si legge nel comunicato. L'impresa ha 20 filiali in Svizzera e 1200 dipendenti.

