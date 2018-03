Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ariana Kukors, 28 anni, ex campionessa mondiale di nuoto, ha accusato il suo ex allenatore Sean Hutchison, head coach del team femminile Usa nel 2009, di abusi sessuali.

I fatti sarebbero iniziati nel 2005, quando aveva 16 anni, dopo un 'adescamento' iniziato tre anni prima, nel King Aquatic Center di Seattle, Washington.

L'atleta sostiene inoltre che Hutchison le scattò migliaia di foto esplicitamente sessuali quando era minorenne. Lo rivela la Cnn. L'interessato nega le accuse, sostenendo di aver avuto una relazione consensuale dopo il 2012, quando aveva 22 anni.

"Non avevo mai pensato che avrei condiviso questa storia perché, per molti versi, già sopravvivere era abbastanza", si legge in un comunicato dell'ex campionessa, che ha denunciato l'ex coach alla polizia.

"Sono stata in grado di lasciarmi alle spalle un orribile mostro e costruire una vita che non avrei potuto immaginare per me stessa. Ma nel tempo ho capito che queste storie come la mia sono troppo importanti per non essere scritte", ha aggiunto.

Hutchison, 46 anni, ha negato "assolutamente di aver avuto qualsiasi relazione sessuale o romantica con lei prima che avesse l'età sufficiente per prendere legalmente decisioni per se stessa", aggiungendo di aver avuto una "relazione impegnata" dopo le Olimpiadi 2012 durata oltre un anno. "Mi rammarica profondamente il fatto che lei abbia fatto queste accuse selvagge dopo tutti questi anni", ha proseguito.

