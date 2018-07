Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 luglio 2018 - 07:15

Il premier canadese Justin Trudeau ha respinto le accuse di aver palpato una giovane reporter durante un festival estivo nel 2000, quando era un professore di 28 anni. "Fu un bel giorno, non ricordo per niente alcuna interazione negativa", ha commentato Trudeau.

Le accuse sono riaffiorate dopo che un blogger ha postato l'immagine di un editoriale non firmato di un giornale locale, il Creston Valley Advance, in cui si riportano l'episodio e le scuse del giorno dopo (imbarazzanti se vere) dello stesso Trudeau. "Mi dispiace, se avessi saputo che lavoravi per un giornale nazionale, non sarei stato così sfrontato", avrebbe detto l'allora docente alla reporter, che lavorava non solo per l'Advance ma anche per il National Post e il Vancouver Sun.

La Cbc news ha rintracciato la donna al centro dell'editoriale, che ha riferito di non voler essere associata con questa storia e di non voler essere contattata in futuro.

