Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 11.05 05 luglio 2018 - 11:05

Oltre l'85% delle colonie di api in Svizzera hanno superato l'inverno. Le perdite sono state del 13,8%, valore che si situa nella parte bassa della media se paragonato a quelli dell'ultimo decennio. Lo riferisce un comunicato odierno di apisuisse.

Inoltre il 9,4% delle colonie in primavera era troppo debole per sviluppare famiglie capaci di produrre miele e di impollinare, precisa la nota.

Le perdite delle colonie di api varia da un anno all'altro e dipende da vari fattori. Le cause principali della moria di api in inverno è da ricondurre all'elevata infestazione di varroa, un acaro parassita che attacca le api, o a problemi legati alla regina.

Attraverso la formazione di nuove giovani colonie gli apicoltori possono però equilibrare la perdita invernale, aggiunge apisuisse. In tal modo si può assicurare un numero sufficiente di api per garantire l'impollinazione delle piante utili e di quelle selvatiche e quindi la produzione di miele.

Da oltre 10 anni, le associazioni svizzere degli apicoltori in primavera effettuano presso i loro membri un'indagine via internet con l'intento di valutare l'entità e le cause possibili delle perdite di colonie. In totale quest'anno hanno partecipato al sondaggio 1155 apicoltori di tutte le regioni della Svizzera e del Liechtenstein.

