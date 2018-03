Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I clienti che acquistano per telefono o internet, senza incontrare direttamente il venditore e senza quindi aver avuto la merce sotto gli occhi, dovrebbero poter disporre del diritto di revoca. Ne è convinta la commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, che ha effettuato una consultazione - con risposte contrastanti - su un disegno di legge in materia.

Il testo, che prende lo spunto da un'iniziativa parlamentare dell'ex "senatore" Pierre Bonhôte (PS/NE) e che le Camere hanno approvato nel 2009, prevede anche di prorogare il termine della revoca, che passerebbe da una a due settimane. Il diritto elvetico si conformerebbe così alle norme europee.

I rappresentanti del settore Internet sottolineano che gli acquisti effettuati per telefono non possono venir equiparati a quelli sul web. Per acquistare un determinato prodotto tramite Internet è necessaria l'esplicita richiesta del cliente, afferma l'associazione economica per la Svizzera digitale (Swico).

La pensano allo stesso modo economiesuisse e il Forum dei consumatori (Konsumentenforum), secondo cui è opportuno chiedersi se davvero bisogna applicare le stessa regola per gli acquisti via telefono e via Internet. La Fondazione svizzero tedesca per la protezione dei consumatori (SKS) e la Federazione romanda dei consumatori (FRC) appoggiano invece il disegno di legge.

