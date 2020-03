"È molto probabile che la crescita della zona euro e della Ue per quest'anno sarà al di sotto dello zero": lo ha detto il direttore generale della Direzione generale degli Affari economici e finanziari (Dg Ecfin) della Commissione Ue , Maarten Verwey.

La Ue non ha ancora dati per aggiornare le stime economiche, ma lo farà a maggio, e nel frattempo usa uno scenario di base sul quale ha introdotto gli shock economici che la Ue ha subito in questi periodo.

Neuer Inhalt Horizontal Line