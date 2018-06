Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 13.37

Fra gli aspetti che i poliziotti svizzeri dovranno illustrare ai loro colleghi russi durante i mondiali di calcio c'è anche un'icona del tifo elvetico: il campanaccio.

"Spiegheremo ai russi che i campanacci sono un bene culturale svizzero e che finora non sono mai stati usati in modo inopportuno", spiega David Lerch, responsabile della sezione hooliganismo presso l'Ufficio federale di polizia (Fedpol), in dichiarazioni riportate dalla Schweiz am Wochenende.

Potrebbe però essere difficile riuscire a portare all'interno degli stadi la tipica campana per bovini. Questo perché dopo i mondiali in Sudafrica la Fifa ha proibito gli strumenti musicali chiassosi: sono ammessi solo fischietti e cornette. Stando a Lerch, l'opera di lobbying dei funzionari svizzeri sta però avendo successo. "Siamo già riusciti a convincere le autorità locali a chiudere un occhio".

