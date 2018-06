Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 12.57 09 giugno 2018 - 12:57

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) manderà un team di cinque esperti ai mondiali di calcio in Russia: loro compito sarà soprattutto garantire la sicurezza in occasione delle partite della nazionale svizzera.

Lo ha indicato all'ats la portavoce di fedpol Lulzana Musliu, confermando una notizia di questo senso pubblicata oggi dalla stampa d'Oltralpe.

I tifosi elvetici che seguono la loro squadra durante i mondiali devono sentirsi sicuri, protetti e benvenuti, scrive fedpol sul suo sito internet. La delegazione di agenti sarà composta di quattro uomini e una donna e partirà lunedì verso la Russia. I membri non saranno armati e non interverranno in caso di arresti o di disordini, ha precisato la Musliu: per quanto riguarda i compiti di polizia la sovranità è unicamente russa.

Affinché i tifosi intenzionati a seguire la Svizzera in Russia non incappino in contrattempi o brutte sorprese, anche il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha adottato alcune misure, attualizzando in particolare i consiglio di viaggio e pubblicando un opuscolo "Russia 2018, Promemoria per visitatori svizzeri".

