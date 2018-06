Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 13.00 29 giugno 2018 - 13:00

Il consigliere federale Ueli Maurer, atteso a San Pietroburgo martedì per Svezia-Svizzera.

Impegnata nell'ottavo di finale dei Mondiali in Russia contro la Svezia, la nazionale svizzera di calcio potrà contare su un tifoso eccellente in tribuna. Alla partita di martedì pomeriggio a San Pietroburgo sarà infatti presente il consigliere federale Ueli Maurer.

Maurer aveva già manifestato interesse per la terza partita del girone iniziale del torneo, quella poi pareggiata mercoledì contro la Costa Rica. A causa di impegni ufficiali però, non aveva potuto raggiungere Nizhny Novgorod, informa oggi in una nota il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Il buon inizio della truppa di Vladimir Petkovic alla Coppa del Mondo - una vittoria, due pareggi e passaggio del turno - permetterà tuttavia al titolare del DFF di godersi dal vivo un incontro della nazionale. Maurer si recherà nella metropoli russa per il match a eliminazione diretta da Varsavia, dove prenderà parte a un meeting del gruppo di voto della Svizzera in seno al Fondo monetario internazionale (FMI).

Neuer Inhalt Horizontal Line