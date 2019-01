Circa 100 anni fa, in un nuovo tendone montato per l'occasione, la famiglia Knie presentava per la prima volta il suo spettacolo davanti a migliaia di persone a Berna. Per celebrare l'avvenimento la Zecca federale Swissmint ha emesso una moneta commemorativa.

In una nota odierna, Swissmint ricorda che le origini del Circo Knie risalgono all'inizio del XIX secolo, quando Friedrich Knie si unì a un gruppo di artisti dando di fatto il via alla storia circense della dinastia.

Ma è di 100 anni fa l'evento determinante che assicurò alla famiglia Knie un successo senza precedenti: il capostipite chiese un prestito per acquistare il tendone in cui il 14 giugno 1919 fu messo in scena il primo spettacolo di fronte a 3000 persone alla Schützenmatte di Berna. Questa prima rappresentazione riscosse un enorme successo di pubblico e costituì il punto di partenza per una delle compagnie circensi più celebri e importanti al mondo.

Per celebrare questa ricorrenza la Zecca federale ha emesso una moneta commemorativa del valore di 20 franchi: per la prima volta nella sua storia Swissmint ha deciso di ricorrere a un motivo colorato impresso su un disco d'argento. La figura a colori raffigura il celebre clown realizzato nel 1956 dal grafico pubblicitario Herbert Leupin. Il pagliaccio è rappresentato mentre fa il giocoliere con le lettere K, N, I, E, disposte una sopra l'altra.

