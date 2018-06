Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 16.05 10 giugno 2018 - 16:05

L'iniziativa popolare "Moneta intera" è stata respinta in tutti i Cantoni (foto rappresentativa d'archivio)

L'iniziativa popolare "Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)" è stata seccamente bocciata.

Secondo i risultati definitivi, il 75,7% dei votanti e tutti i Cantoni hanno respinto il testo, che proponeva di dissociare la creazione monetaria dal credito.

L'iniziativa ha fatto segnare il miglior risultato nel canton Ginevra, con il 40,3% dei consensi. Non ha assolutamente convinto a Obvaldo, Nidvaldo e Svitto, dove i favorevoli non hanno neppure raggiunto un quinto degli elettori. In Ticino i sì sono stati il 25%, nei Grigioni il 20,3%.

Il tema non ha mobilitato. La partecipazione a livello nazionale è stata assai bassa: ha raggiunto il 34,0%. Il record è di Sciaffusa (61,8%), mentre il fanalino di coda è risultato Appenzello Interno (23,8%). In Ticino si è espresso il 33,0% del corpo elettorale, nei Grigioni il 37,5%.

Neuer Inhalt Horizontal Line