Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 17.50 07 marzo 2018 - 17:50

Monito di Donald Trump a Pechino: deve ridurre per almeno un miliardo di dollari il deficit commerciale con gli Usa. "Abbiamo chiesto alla Cina di mettere a punto un piano", scrive il tycoon su Twitter.

"Le nostre relazioni con la Cina sono state molto buone, ma dobbiamo agire subito!". Trump torna quindi a denunciare il furto dei diritti sul fronte della proprietà intellettuale: "Non possiamo più permetterci che questo accada come avvenuto per molti anni!".

Il deficit commerciale con la Cina per gli Usa e' cresciuto del 16,7% nel mese di gennaio, a 36 miliardi di dollari, il livello più alto dal settembre 2015.

Per alcuni analisti una chiara dimostrazione che su questo fronte le politiche dell'America First non hanno finora avuto un impatto reale. Una riduzione di un miliardo di dollari del deficit commerciale, come chiesto dall'amministrazione Usa a Pechino, rappresenta un calo di meno del 3%.

Neuer Inhalt Horizontal Line