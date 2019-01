L'importanza del dialogo sul Kosovo fra Belgrado e Pristina è stata sottolineata dai presidenti di Montenegro e Albania, Milo Djukanovic e Iljir Meta, incontratisi oggi a Podgorica.

A loro avviso l'epilogo del negoziato dovrà concretizzarsi in decisioni e intese che non dovranno mettere a rischio la stabilità della regione. "Siamo d'accordo nel ritenere che i nostri due Paesi hanno interesse alla prosecuzione del dialogo fra Belgrado e Pristina. Ciò presuppone la nostra disponibilità a dar prova di responsabilità dinanzi agli sforzi che Serbia e Kosovo mettono in atto nel dialogo", ha detto Djukanovic.

Il dialogo, ha osservato Meta, "è importante per l'intera regione e per i processi di integrazione dei Balcani occidentali". Nel loro colloquio i due presidenti hanno parlato tra l'altro dei problemi legati all'integrazione delle rispettive minoranze in Montenegro e Albania.

Neuer Inhalt Horizontal Line