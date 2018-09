Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in volerà la prossima settimana a Pyongyang per il terzo summit col leader Kim Jong-un seguendo "la rotta diretta occidentale", invece della triangolazione in una Paese terzo.

Lo ha reso noto il portavoce Kwun Hyuk-ki, riferendo l'esito dell'incontro operativo tenuto oggi al villaggio di confine di Panmunjom, lo stesso che ha ospitato i due vertici tra i due leader il 27 aprile e il 26 maggio.

Kwun, inoltre, ha spiegato che domenica partirà via terra per il Nord un team che avrà il compito di definire gli ultimi dettagli in vista del summit del 18-20 settembre al quale potrà assistere, secondo i patti, un numero di "visitatori" da Seul sotto le 200 unità.

Nella lista, riporta la Yonhap, figurano Lee Hae-chan, ex premier e di recente a capo del partito Democratico, e Lee Jae-yong, capo de facto della prima conglomerata sudcoreana Samsung, che ha visto in appello la condanna per corruzione dimezzata (e sospesa) a 2,5 anni di carcere per lo scandalo di corruzione che ha portato all'impeachment della presidente Park Geun-hye.

