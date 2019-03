I sostenitori di una moratoria sul voto elettronico possono iniziare a raccogliere le firme. Il termine per la raccolta delle 100 mila firme è stato fissato al 12 settembre 2020, come indica oggi il Foglio federale.

L'iniziativa, intitolata "Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)" è stata lanciata da un comitato di politici di sinistra e di destra, assieme a rappresentanti della società civile. Vuole proibire il voto elettronico almeno fino a quando non sarà sicuro da manipolazioni come il tradizionale voto alle urne.

L'Assemblea federale potrebbe revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua introduzione. Ma solo a diverse condizioni. Le fasi essenziali del voto devono essere verificabili da parte di elettori senza particolari competenze, il voto deve corrispondere alla reale volontà degli elettori e non deve essere stato influenzato, i risultati parziali del voto elettronico devono essere chiaramente identificati e devono essere possibili resoconti affidabili.

