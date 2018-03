Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2014 18.09 17 luglio 2014 - 18:09

Johnny Winter, il leggendario bluesman albino, è morto ieri una camera d'albergo a Bülach (ZH), alle porte di Zurigo. La notizia del decesso - riferita in prima battuta da Jenda Derringer, moglie del suo storico collaboratore Rick - è stata confermata all'ats da una portavoce della polizia cantonale zurighese.

Le cause del decesso sono al momento ignote: il Ministero pubblico ha ordinato l'autopsia. Nessun indizio fa pensare ad un intervento di terze persone, si è limitata a precisare la portavoce della polizia.

"Johnny Winter, l'icona del blues texano, è deceduto il 16 luglio in una camera d'albergo di Zurigo. La moglie, la famiglia e i membri della sua band sono sconvolti per la perdita di una persona amata e di uno dei più grandi chitarristi al mondo", su può leggere sulla pagina Facebook del chitarrista.

Nato a Beaumont, in Texas, Johnny Winter aveva 70 anni compiuti il 23 febbraio. Aveva debuttato giovanissimo - a soli 15 anni - con un disco per un'etichetta di Houston. Celebre per il virtuosismo nella chitarra e per i lunghi capelli bianchi, esordì nel 1968 con un album ormai leggendario.

