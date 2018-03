Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2012 11.06 15 luglio 2012 - 11:06

È morto ieri a Roma il "mago di Arcella", al secolo Antonio Battista, 82 anni. Noto per le sue performances televisive, più volte ospite di trasmissioni della Rai e di Mediaset, era da tempo ammalato di tumore e da un mese era nell'ospedale di Tor Vergata. La notizia è riportata oggi da diversi organi di informazione.

Arcella è una frazione del comune irpino di Montefredane, dove Battista era nato e di cui fu sindaco per due volte negli anni '70. In quel periodo occupò più volte le pagine dei rotocalchi, e divenne famoso come "mago dei vip".

Neuer Inhalt Horizontal Line