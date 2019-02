Il direttore d'orchestra André Previn è morto oggi nella sua casa di Manhattan a 89 anni. La notizia è stata confermata dalla manager Linda Petrikova.

Previn, che nella sua lunga carriera divenne un beniamino di Hollywood, sposò Mia Farrow e con lei ebbe sei figli, quattro dei quali adottati, aveva scritto le colonne sonore di parecchie decine di film ed è stata l'unica persona a ricevere tre nomination agli Oscar in un solo anno: il 1961, per le colonne sonore di "Elmer Gantry" e "Bells Are Ringing" e la canzone "Faraway Part of Town" dalla commedia "Pepe". Il musicista, nato a Berlino ma naturalizzato americano nel 1943, fu anche il direttore della musica di "My Fair Lady" con Audrey Hepburn.

