Morto il cameraman Pio Corradi, ha lavorato a più di 100 film

Pio Corradi in un'immagine dello scorso primo marzo.

Lutto nel mondo del cinema svizzero: il cameraman Pio Corradi, vincitore nel 2018 del Premio del cinema svizzero, è morto il giorno di Capodanno all'età di 78 anni.

La notizia del decesso, riportata dai quotidiani del gruppo Tamedia, è stata confermata a Keystone-ATS dalla direttrice delle Giornate del cinema di Soletta Seraina Rohrer.

Corradi era un ospite gradito alle Giornate di Soletta, l'ultima volta nel 2018 con il suo lavoro dietro alla macchina da presa per il documentario "Köhlernächte" del regista Robert Müller. Per questa opera Corradi ha ricevuto dall'Ufficio federale della cultura il Premio del cinema svizzero come migliore operatore di ripresa.

