Un alligatore sopravvissuto ai bombardamenti di Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale, che si pensava - erroneamente - fosse appartenuto anche ad Adolf Hitler, è morto in uno zoo di Mosca all'età di 84 anni. Lo riporta la Bbc.

Saturn, questo il nome del rettile, aveva "circa 84 anni" ed è morto "di vecchiaia" venerdì mattina, ha reso noto lo zoo in un comunicato definendo la sua età "estremamente rispettabile".

Nato nello Stato del Mississippi, l'alligatore venne regalato allo zoo di Berlino nel 1936. Nel 1943, durante i bombardamenti della città, scappò dal suo recinto e di lui si persero le tracce fino al 1946, quando alcuni soldati britannici lo trovarono e lo diedero all'allora Unione Sovietica.

Non si è mai saputo come Saturn abbia trascorso quei tre anni di 'latitanza', ma dal luglio del 1946 è stato uno degli animali più popolari dello zoo moscovita. "Lo zoo di Mosca ha avuto l'onore di tenere Saturn per 74 anni", ha affermato la struttura in un comunicato: "Per noi Saturn rappresentava un'intera era, e lo diciamo senza la minima esagerazione (...) Ha visto molti di noi quando eravamo bambini. Speriamo che non lo abbiamo deluso".

"Quasi immediatamente dopo il suo arrivo si è diffusa la leggenda che fosse presumibilmente nella collezione di Hitler e non nello zoo di Berlino", scrive da parte sua l'agenzia di stampa russa Interfax. Lo stesso zoo berlinese ha respinto questa ipotesi affermando che gli animali "non appartengono alla politica e non devono essere ritenuti responsabili dei peccati umani".

Saturn potrebbe essere stato l'alligatore più vecchio del mondo, è impossibile dirlo, commenta la Bbc. Un altro esemplare di alligatore maschio - Muja, che vive nello zoo di Belgrado, in Serbia - ha un'ottantina d'anni. Gli alligatori del Mississippi di solito vivono fino a 50 anni in natura.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet