È morto l'attore svedese Max Von Sydow. Aveva 90 anni ed è stato protagonista in un centinaio di film - in particolare di Ingmar Bergman - e programmi tv.

È stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per "Pelle alla conquista del mondo" nel 1989 e come miglior attore non protagonista per "Molto forte, incredibilmente vicino" nel 2012. Il decesso è stato annunciato dalla moglie in un comunicato diffuso dall'agente dell'attore.

