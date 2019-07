È morto oggi a Roma, all'età di 90 anni, Luciano De Crescenzo. Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale.

La conferma arriva dalla casa editrice Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri.

De Crescenzo ha lavorato anche come autore in televisione e in varie vesti nel mondo del cinema.

Neuer Inhalt Horizontal Line