Mosca, BBC diffonde idee terrorismo, aperta un'indagine

Alcuni contenuti presenti nei siti internet della britannica BBC diffondono "le idee di organizzazioni terroristiche internazionali", come lo Stato Islamico. Lo ha detto il Roskomnadzor, l'autorità delle telecomunicazioni della Russia, in una nota ripresa dalla Tass.

"È in corso un'indagine per capire se ciò è in linea con la legislazione russa sulla lotta all'estremismo". A quanto pare a finire nel mirino sono state alcune dichiarazioni di al-Baghdadi riprese dalla BBC.

Secondo l'autorità russa, i siti web della BBC, incluso quello in lingua russa, vengono controllati regolarmente per assicurarsi che non vi siano violazioni delle leggi. Il Roskomnadzor ha aggiunto che dal 14 al 31 gennaio verrà condotto un accertamento sulla società British Television LLP, che trasmette i programmi del canale televisivo BBC World News in Russia, per capire se rispetta le licenze e gli altri requisiti obbligatori per la trasmissione TV e radio.

La mossa sa molto di rappresaglia alla dichiarazione dell'Ofcom, il regolatore dei media britannico, che ha accusato il canale televisivo russo RT, finanziato dal Cremlino, di aver infranto le regole di imparzialità in Gran Bretagna (dove ha un canale in lingua inglese). Il ministero degli Esteri russo ha più volte dichiarato che Mosca reagirà alle limitazioni imposte all'estero ai suoi media.

