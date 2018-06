Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 giugno 2018

"Gli Stati Uniti hanno nuovamente assestato un forte colpo alla propria reputazione di difensori dei diritti umani e hanno dimostrato il loro disprezzo non solo verso il Consiglio dei diritti umani ma anche verso l'Onu in generale e le strutture che ne fanno parte".

Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo riporta la Tass.

"Il Consiglio per i diritti umani dell'Onu - ha aggiunto - ha funzionato in modo abbastanza efficace anche senza gli Usa e noi speriamo che continui a farlo in futuro".

Gli Usa, secondo Mosca, avrebbero dunque mostrato una logica 'due pesi e due misure' nel campo dei diritti umani. La Russia, continua Zakharova, continuerà a lavorare per la "depoliticizzazione" del tema dei diritti umani nel Consiglio, per quanto non sia la "struttura adeguata".

