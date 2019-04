Gli americani "interferiscono apertamente negli affari interni degli stati sovrani, soprattutto in America Latina, e penso che un simile comportamento sia semplicemente inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

"Tutti sanno del Venezuela: il 'blitzkrieg' è fallito ma gli americani non rinunciano all'obiettivo di rovesciare il presidente legittimo, come è evidente dalla recente intervista di Michael Pompeo, in cui ha detto che l'intervento militare non è escluso", ha detto Lavrov.

"Gli americani hanno persino rispolverato la famigerata dottrina Monroe, minacciando che i prossimi in fila sono Cuba e Nicaragua, e non sembrano capire che si stanno inimicando l'intero mondo latinoamericano e non solo", ha concluso.

