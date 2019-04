Mosca ritiene che le dichiarazioni su possibili nuove basi statunitensi dotate di armi nucleari in Slovacchia siano "una provocazione". Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri russo Alexander Grushko.

"Lo escludo assolutamente perché l'alleanza si è impegnata, con l'Atto istitutivo del consiglio Russia-Nato (Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord), a non dispiegare armi nucleari al di fuori dei Paesi in cui erano già state schierate e a non creare infrastrutture a questo fine. Dunque le riteniamo una provocazione", ha sottolineato, citato dall'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

Il leader del partito slovacco Voce del popolo, Peter Marcek, ha affermato in un'intervista al quotidiano Izvestia che gli Stati Uniti stanno tenendo negoziati segreti sulla creazione di basi aeree sul territorio della repubblica.

Neuer Inhalt Horizontal Line