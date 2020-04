Mosca accusa Washington di "disinformazione" per avere dimenticato di menzionare Yuri Gagarin nella Giornata internazionale del volo spaziale (foto d'archivio)

Mosca ha accusato Washington di "disinformazione" per avere dimenticato di menzionare Yuri Gagarin nella Giornata internazionale del volo spaziale.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un breve messaggio sul suo account Facebook in lingua russa per il 59o anniversario del primo volo spaziale con equipaggio, ma senza menzionare il nome del cosmonauta sovietico. E, immediatamente, il ministero degli Esteri russo ha risposto sottolineando che "non ricordare è disinformazione".

Sul suo account Twitter, anche il capo dell'Agenzia Spaziale Russa, Dmitry Rogozin, ha risposto ai messaggi del Dipartimento di Stato Usa: "I tentativi di cancellare l'impronta russa nella storia del mondo non cancelleranno la nostra memoria".

Dal 2011, il 12 aprile è stato ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite come Giornata Mondiale del Volo Spaziale Umano.

