Il film "Waiting for the barbarians" con Johnny Depp è atteso oggi in concorso a Venezia

Johnny Depp che torna con un ruolo da cattivo in "Waiting for the barbarians" in concorso e Roger Waters con un documentario sulla sua storia live sono i personaggi più attesi di oggi alla Mostra del cinema di Venezia.

E' anche il giorno del debutto dell'ultimo dei 3 film italiani in gara, "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco. Fuori concorso "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores.

