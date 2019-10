Si terrà il 21 giugno 2020 la nuova votazione sull'appartenenza cantonale di Moutier (BE): lo ha deciso il municipio della località che vede gli abitanti dividersi fra chi auspica il passaggio al canton Giura e chi vuole rimanere nel canton Berna.

"La data non è comunque scolpita nel marmo", ha affermato oggi il sindaco Marcel Winistoerfer. "La cosa più importante è che il nuovo voto sia inattaccabile".

Il 18 giugno 2017 i cittadini di Moutier avevano deciso, con una maggioranza del 51,7% e uno scarto di 137 voti di lasciare il canton Berna per unirsi al Giura. La votazione è stata però annullata il 5 novembre 2018 dalla prefetta del Giura bernese per irregolarità, in particolare in relazione alla propaganda delle autorità filoseparatiste di Moutier. Questa decisione è stata confermata il 29 agosto dal Tribunale amministrativo del Canton Berna.

