Mozambico: frode da 2 miliardi di dollari, 18 imputati

Sono 18, tra cui anche l'ex ministro delle Finanze Manuel Chang, gli imputati in un caso di frode da due miliardi di dollari in Mozambico. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore Generale locale (AGO), secondo quanto riportato da Al Jazeera.

"L'ufficio del Procuratore Generale del Mozambico (AGO) accusa 18 imputati, da impiegati pubblici ad altri cittadini, di reati quali abuso di potere, amministrazione infedele, truffa e riciclaggio" ha dichiarato l'AGO in un comunicato questa settimana.

La notizia è stata resa nota dopo che tre ex impiegati di Credit Suisse sono stati accusati di frode negli Stati Uniti per il loro ruolo in un accordo concluso nel 2013 in Mozambico.

