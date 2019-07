L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha designato gli esperti incaricati di svolgere l'annunciata inchiesta disciplinare nei confronti del procuratore generale Michael Lauber.

All'alto magistrato sono rimproverati gli incontri informali non registrati avuti col presidente della FIFA Gianni Infantino.

La direzione dell'indagine sarà assunta dal professor Peter Hänni, professore ordinario emerito di diritto costituzionale e amministrativo. Questi possiede una vasta esperienza nella conduzione di inchieste amministrative e disciplinari ed è autore di un'opera di riferimento sul diritto in materia di personale federale, afferma l'Autorità di vigilanza in una nota diramata oggi.

Peter Hänni potrà avvalersi dell'appoggio di due ulteriori specialisti, gli avvocati Lukas Blättler e Sarah Duss. Una volta conclusa l'inchiesta, i tre esperti presenteranno all'AV-MPC un rapporto sui loro riscontri.

Sulla base di tale rapporto - si legge nel comunicato - l'AV-MPC deciderà se infliggere una delle misure disciplinari previste nella legge sull'organizzazione delle autorità penali.

L'apertura dell'inchiesta disciplinare contro il procuratore generale Lauber era stata annunciata lo scorso 10 maggio e l'interessato se n'era detto deluso e scosso. Secondo l'organo di vigilanza sulla Procura federale gli incontri fra le parti - la FIFA non è accusata ma parte lesa nei numerosi procedimenti che la riguardano dal 2015 - non sono anomali in quanto tali. Il problema è che il codice di procedura non è stato rispettato: tutti gli atti essenziali devono infatti essere registrati in verbali e questo non è avvenuto.

