Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 9.07 21 giugno 2018 - 09:07

I lavori di disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg, presso Berna, devono essere eseguiti in conformità al progetto presentato nel 2015 dalla società elettrica BKW, che gestisce l'impianto.

Lo ha deciso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emanando la decisione con cui ordina lo smantellamento del sito.

Andranno anche rispettati - si legge in una nota odierna - i diversi oneri, in particolare quelli tecnici, organizzativi e procedurali, richiesti dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) lo scorso agosto. La disattivazione sarà suddivisa in tre fasi, precisa il DATEC.

Dopo lo spegnimento della centrale, che avverrà il 20 dicembre 2019, tutti gli elementi di combustibile saranno trasferiti dal recipiente a pressione del reattore nella piscina di raffreddamento e saranno adottate misure necessarie per garantire la sicurezza tecnica.

