7 giugno 2018

Multa da 1,85 milioni di euro a Ryanair in Italia per la cancellazione dei voli a settembre e ottobre dello scorso anno, causati dalla mancanza di piloti e una cattiva turnazione del personale.

L'Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio contro la compagnia irlandese "accertando, quale pratica commerciale scorretta, l'avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia - non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo - comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo".

A ciò si aggiunge "la riscontrata ingannevolezza nelle modalità attraverso le quali il vettore informava i passeggeri della cancellazione dei voli, dal momento che prospettava loro due possibili soluzioni, rimborso o modifica biglietto, senza adeguatamente avvisarli circa l'esistenza del loro ulteriore diritto alla compensazione pecuniaria, ove dovuta e prevista dal regolamento Ue proprio in caso di cancellazione dei voli".

